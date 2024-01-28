Beylikdüzü'nde park halindeki araçtan 400 bin liralık kıyafet çalındı

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana gele olayda, N.H. isimli şahıs, yaklaşık 400 bin TL değerindeki kıyafet ve tekstil ürünlerini aracına yükledi. Daha sonra aracını park ederek evine gitti. Aynı gece, H.İ. isimli şüpheli şahıs, otomobili ile kıyafet yüklü aracın yanında durarak gözüne kestirdiği kıyafetleri kendi otomobiline yükledi ve olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından, tespit edilen şüpheli, H.İ., olaydan 23 gün sonra Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.