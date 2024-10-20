Beylikdüzü’nde tekmeli yumruklu kavga

Kaynak: DHA
Beylikdüzü’nde tekmeli yumruklu kavga

Beylükdüzü Marina'da iki grup arasında tartışma çıktı.

Beylükdüzü Marina'da iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Bir kişinin silahla ateş ettiği kavgada yaralanan olmazken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde Beylikdüzü Marina'da meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi silahıyla ateş ederken kurşunun kimseye isabet etmediği öğrenildi. Yaralanan kimsenin olmadığı kavgada tarafları çevredekiler güçlükle ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü’nde tekmeli yumruklu kavga

Beylikdüzü’nde tekmeli yumruklu kavga

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