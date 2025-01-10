Beyni temizleyen uykuyla ilgili uzmanlardan öneriler ve bilimsel gerçekler

Uyku sırasında beyin, gün boyunca biriken toksinleri temizleyerek sağlıklı bir işleyişi sürdürdüğü bildirildi. Bu sürecin beynin genel sağlığı ve işlevselliği için kritik öneme sahip olmasıyla dikkat çekti.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Dr. Maiken Nedergaard, Rochester Üniversitesi'nde nörobiyoloji profesörü ve beynin temizlenme süreciyle ilgili öncü çalışmalar yaptı.

Dr. Nedergaard, "Uyku sırasında beyin, glial hücreler aracılığıyla toksinleri temizler ve bu süreç, beynin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Beynin omurilik sıvısı kullanılarak toksinleri temizlediğini ve bu işlemin özellikle derin uyku sırasında gerçekleştiğini belirtiyoruz" dedi.

Dr. Matthew Walker, Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'de nörobilim ve psikoloji profesörü ve uyku bilimi alanında uzman araştırmacı.

Walker, "Beynin temizlik süreci, Alzheimer ve diğer nörodejeneratif hastalıkların riskini azaltmada önemli bir rol oynar. Uyku yoksunluğu, beyindeki beta-amiloid plaklarının birikmesine neden olabilir ve bu da hafıza ve bilişsel işlevlerde bozulmalara yol açabilir" diye ekledi.

Nature Neuroscience dergisinde yayınlanan bir çalışma, uyku sırasında beyin hücrelerinin büzülerek, beyin omurilik sıvısının daha kolay dolaşmasını ve toksinlerin atılmasını sağladığını ortaya koydu. Bu çalışma, beynin temizlenme sürecinin, uyku düzeni ve kalitesiyle doğrudan ilişkili olduğunu gösterdi.

Dr. Laura Lewis tarafından yürütülen başka bir çalışma, beyin temizliğinin özellikle yavaş dalga uykusu sırasında aktif olduğunu ve beynin bu dönemde toksinleri etkin bir şekilde temizlediğini belirtti.

Dr. Lewis, "Uyku düzeni ve kalitesinin, beynin temizlenme süreci üzerinde büyük etkisi vardır. Derin uyku, beynin toksinleri temizlemesi için en uygun zamandır" dedi.

UYKU KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN ÖNERİLER:

1. Düzenli Uyku Saatleri: Her gün aynı saatte yatmak ve kalkmak, biyolojik saatinizi düzenler.

2. Rahat Bir Uyku Ortamı: Sessiz, karanlık ve serin bir uyku odası oluşturun.

3. Ekranlardan Uzak Durmak: Yatmadan önce en az bir saat boyunca ekranlardan uzak durmak, melatonin hormonunun doğal salınımını destekler.

4. Beslenme ve Egzersiz: Düzenli egzersiz yapmak ve dengeli beslenmek, uyku kalitesini artırır.