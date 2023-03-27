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Beyni yaşlanmaktan koruyabilir miyiz

Sağlık uzmanı Dr. Andrew Weil, özellikle ilerleyen yaşlarda hafızayı korumak için önemli önerilerde bulundu. İşte o öneriler…

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 13:33
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Beyni yaşlanmaktan nasıl koruruz

Beyni yaşlanmaktan koruyabilir miyiz
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Yaşlanırken görülen ve normal olmayan hafıza kaybına bunama dendiğini, bunun en yaygın görünen şeklinin ise alzheimer olduğunu belirten Dr. Weil, “Hafıza kaybı, başka hastalıklar nedeniyle ve bu hastalıkları geçirmek için kullanılan ağrı kesiciler, antidepresanlar gibi ilaçlar nedeniyle de ilerleyebilir. İlerleyen yaşlarda anlama yeteneğini ve zihni açık tutabilmek, bedeni ve beyni aktif tutmaya bağlıdır.” diye konuştu.

Kart oynamak, okuma yapmak ve bulmaca çözmek uzmanlar tarafından bedeni ve beyni aktif tutmak için önerilen yöntemlerdendir. Yeni araştırmalara göre yeni bir dil öğrenmek veya müzik aleti çalmak gibi farklı hobileri denemek ise zihinsel olarak daha uyarıcıdır ve beyin işlevini daha da koruyabileceğini gösterir. Zihni çalışmaya zorlayan faaliyetler, sinirsel bağların kuvvetlenmesinde sigorta görevi görür. Araştırmalar sürekli olarak fiziksel aktivitelerin de zihnimizi keskinleştirebileceğini gösteriyor.

Doktorların haftada beş kez 30 dakikalık yürüyüş, yüzme veya bisiklet sürmeyi tavsiye ettiğine dikkat çeken Dr. Weil, şunları söyledi:

“Örneğin düzenli egzersiz alzheimer riskini yüzde 30 ila 50 azaltır. Hafif aerobik egzersizler, beyindeki kan dolaşımını arttırır ve sağlıklı vücut ağırlığında kalınmasına yardımcı olur. Sosyal faaliyetler ve neşeli olmak zihni ve bedeni korur ve sağlıklı bir yaşam sürmeyi sağlar. Sigaradan uzak durulması da alzheimer riskini yarı yarıya düşürür. Meyve ve sebzeler, soğuk su balıkları gibi omega-3 yağlarının alzheimer hastalığına karşı etkili olduğunu belirten uzmanlar, zerdeçalı da doğal bir iltihap söktürücü olması nedeniyle tavsiye ediyorlar”

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