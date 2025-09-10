Beyninde kitle tespit edilmişti! Ünlü şarkıcı Lara imaj değiştirdi

"Adam Gibi Adam", "Katmer Katmer", "Allah Versin" gibi şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran ünlü şarkıcı Lara, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ

Lara, birkaç gün önce beynindeki kitlenin iyi huylu çıktığını tedavisinin süreceğini söylemişti. Bu süreçte zayıflayan ünlü isim imaj değişikliğine gitti.

Saçlarını kestiren Lara, o anları takipçileriyle paylaşarak şu notu düştü: "Kuaförüm arayıp 'Hadi ne yatıyorsun öyle evde, kalk gel yanıma. Moral depolayalım, sana yeni saçlar yapalım' dedi. Ben de kalkıp gittim. İşinin ustası, can kardeşime teşekkür ederim."