Beyninde kitle tespit edilmişti! Ünlü şarkıcı Lara'nın son hali korkuttu

2000’li yıllarda “Allah Versin”, “Adam Gibi Adam” ve “Katmer” gibi parçalarıyla tanınan Lara son haliyle korkuttu.

BEYNİNDE KİTLE TESPİT EDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunan Lara, beyninde bir kitle tespit edildiğini ve bu nedenle zorlu bir tedavi sürecinden geçtiğini sosyal medya hesabından açıklamıştı.

SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

Lara, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

''Bugün sizlerle hayatımla ilgili önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucunda beynimde bir kitle belirlendi. Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah'tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir. Ben bu süreçte Allah'tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki O'nun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamdır, sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim. Dualarınız, güzel dilekleriniz ve yanımda oluşunuz benim için en büyük güç kaynağı. Sizlerin desteğini hissetmek, kalbimi ve ruhumu daha da güçlü kılıyor. Allah'ın izniyle bu sınavı da aşacağıma inanıyorum.''

Ünlü isim, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

SON HALİ KORKUTTU!

Paylaşımına; ''Belki bedenim zayıfladı ama kalbim hâlâ çok güçlü. Hayata sıkı sıkı tutunuyorum. Sizlerin duaları ve güzel mesajlarıyla yeniden ayağa kalkıyorum. Az kaldı, en kısa zamanda Allah'ımın izni ile sahnelerde buluşacağız. İyi ki varsın ailem, iyi ki varsın sevenlerim. Sizleri çok seviyorum'' notunu düşen Lara'nın son hali sevenlerini korkuttu.