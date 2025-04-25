Beynine pıhtı atınca 67 yıldır konuştuğu Türkçeyi unuttu. Konyalı adam Danca'ya geçti

Konya’da yaşayan 67 yaşındaki Rahmi Karademir, beynine pıhtı atması sonucu geçirdiği felç ve konuşma bozukluğu sonrası şaşırtıcı bir durumla gündeme geldi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hızla yapılan anjiyografi ile pıhtı temizlenen Karademir, yıllardır kullanmadığı Danca’yı akıcı bir şekilde konuşmaya başladı. Türkçe konuşamayan hasta, çevresindekileri ve doktorları hayrete düşürdü. Uzmanlar, bu durumun nadir görülen bir vaka olduğunu belirtti.

HASTANEDE KRİTİK MÜDAHALE

Danimarka’da 20 yıl yaşadıktan sonra 10 yıl önce Konya’ya yerleşen 7 çocuk babası Rahmi Karademir, geçen hafta Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi Servisi’nde diz ameliyatı geçirdi. Ameliyattan iki gün sonra, Karademir’in sağ kol ve bacağında ani kuvvet kaybı (felç) ve konuşma bozukluğu ortaya çıktı. Tetkiklerde, beyninin sol tarafındaki büyük damarlardan birinin pıhtı nedeniyle tıkandığı saptandı. Hızla anjiyografi yapılarak pıhtı temizlendi ve Karademir’in felç belirtileri büyük ölçüde ortadan kalktı. Ancak, hastanın Türkçe yerine Danca konuşmaya başlaması, başta eşi ve çocukları olmak üzere herkesi şaşırttı.

“NADİR GÖRÜLEN BİR VAKA”

Pıhtı temizleme operasyonunu gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özdemir, hastanın durumunu AA’ya değerlendirdi. Özdemir, “Hastanede olmamız, hızlı müdahale şansı verdi. Pıhtıyı temizledik ve hastanın sağ kol ile bacağındaki felç durumu hızla düzeldi. Ancak, hastanın Türkçeyi konuşamaması ve unutulmuş sandığımız Danca’yı akıcı şekilde konuşması bizi şaşırttı. Literatürde nadir görülen bu durum, çok dilli bireylerde beyin damar tıkanıklığı sonrası bazı dillerin unutulup diğerlerinin geri gelmesiyle açıklanıyor. İki dil bilen hastalarda bir dilin kaybı, diğerinin korunması rehabilitasyon için avantaj sağlıyor,” dedi. Özdemir, Karademir’in ilerleyen süreçte Türkçeyi yeniden konuşabileceğini ve dilin geri kazanılmasının mümkün olduğunu vurguladı.

“TÜRKÇEYİ ANLIYOR AMA DANCA KONUŞUYOR”

Karademir’in kızı Meral Karademir, babasının Danca’yı uzun yıllardır kullanmadığını belirtti. “Babam aniden Danca konuşmaya başladı, çok şaşırdık. Kız kardeşlerim bu dili bildiği için iletişim kurabildik. Türkçeyi anlıyor ama konuşamıyor. Kendi dilini kaybettiğini düşündüğü için çok üzülüyor. Umarız kısa sürede toparlar,” dedi. Rahmi Karademir ise kızının tercümanlığıyla, “Türkçeyi anlıyorum ama konuşamıyorum. Hafızamı zorluyorum, Danca aklımda ama Türkçe gelmiyor. İnşallah düzelir,” diye konuştu.