Beyoğlu Belediyesi’nden okullara 70 milyon liralık yatırım

Beyoğlu Belediyesi, ilçede bulunan 45 devlet okulunun bakım ve onarım çalışmalarını üstlenerek okulları yeni eğitim yılına hazır hale getirdi. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yapılan bu çalışmaların maliyeti 70 milyon lirayı aşarken, belediye bütçesinden tek bir kuruş bile harcanmadı. Bu önemli yatırım, sponsorlar ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla karşılandı.

Öğrencilerin daha iyi ve sağlıklı koşullarda eğitim alabilmeleri amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, okullardaki sıra ve masalar tamir edilerek temizlendi. Spor salonları, kapılar, pencereler, tuvaletler ve lavaboların bakım ve onarımı yapıldı. Okulların iç ve dış cepheleri boyandı; bahçe düzenlemeleri, Atatürk anıtlarının bakımı ve okul bahçelerine bankların yerleştirilmesi gibi birçok detaylı çalışma da gerçekleştirildi. Tüm bu adımlar, öğrencilerin modern ve güvenli bir ortamda eğitim görebilmeleri için atıldı.

BAŞKAN GÜNEY: "EĞİTİMDE TASARRUF OLMAZ"

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, yaz boyunca okullarda yapılan incelemeler sonucunda belirlenen ihtiyaçların hızla karşılandığını ve amaçlarının öğrencilerin daha sağlıklı ve modern ortamlarda eğitim almalarını sağlamak olduğunu belirtti. Güney, "Okullarımızı yerinde inceledik ve birçok eksiklikle karşılaştık. Dökülen boyalar, eskiyen tuvaletler, bakımsız bahçeler, görsel açıdan kötü bir tablo olduğu kadar, çocuklarımızın sağlığı için de riskli koşullardı. Eğitimde tasarruf olmaz dedik ve gerekli adımları hızla attık. Belediye bütçemizden bir lira çıkmadan, sponsorlarımızın ve hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle 45 devlet okulumuzda 70 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirdik. Çocuklarımız, güzel okullarda, sağlıklı şartlarda eğitim görmeyi hak ediyor. Bizi kalkındıracak olan tek yol eğitimdir, bu nedenle okullarımızın taleplerini eksiksiz yerine getirdik," şeklinde konuştu.

Belediye, gelecekteki projeler kapsamında okullara su arıtma sistemlerinin de kurulmasını planlıyor. Bu adım, öğrencilere temiz ve sağlıklı içme suyu sağlamak adına büyük önem taşıyor ve belediyenin eğitim kurumlarına yönelik desteklerinin devam edeceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Beyoğlu Belediyesi'nin bu büyük ölçekli eğitim yatırımı, ilçedeki eğitim kalitesini artırma yolunda atılan önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.