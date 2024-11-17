Beyoğlu Taksim’de kaybolan çocuk seferberliği

Düzenleme: Kaynak: İHA
Beyoğlu Taksim’de kaybolan çocuk seferberliği

İstanbul Beyoğlu Taksim Meydanı’nda ailesi ile birlikte kaybolan bir çocuk vatandaşları ve polisi alarma geçirdi. Yoldan geçen bir vatandaşın kaybolan çocuğu polise teslim etmesi üzerine aile ve polis rahat bir nefes aldı.

Taksim Meydanı'nda vatandaşlar 6-7 yaşlarında kaybolan bir çocuk fark etti. Vatandaşlar çocuğu polis ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri ile beraber ailesini arayan çocuk kısa bir süre sonra annesine teslim edildi.

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Küçük çocuğun kaybolduğunu ilk fark eden ve polislere durumu bildiren Yüksel Çelik, "Ağlıyordu ben de çocuğa kayboldun mu diye sordum. Evet dedi. Baktık annesi yok hemen polise haber verdik. Onlar da şimdi ilgileniyorlar. Küçük çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım. Özellikle böyle kalabalık alanlarda kesinlikle yanımızdan ayırmayıp elini sıkıca tutmamız gerekiyor. Her an her şey olabilir. Aileler duyarlı bir şekilde çocuklarına sahip çıkmaları lazım. Çocuklarını iyi eğitmeleri gerekiyor. Çocuklarına telefon numaralarını isimlerini soy isimlerini adreslerini öğretmeleri gerekli. En kötü ihtimal anne ve babanın telefon numaralarına ulaşılması gerekiyor."

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