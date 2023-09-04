Beyoğlu’nda 2 katlı binada yangın çıktı

Beyoğlu’nda iki katlı metruk bina henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen yangında ölü ve yaralı olmadığı öğrenildi.