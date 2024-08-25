Beyoğlu'nda 25 ton domatesi ücretsiz dağıtıldı

25 ton domates ücretsiz dağıtıldı

Beyoğlu Belediyesi, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki çiftçilerden temin ettiği 25 ton domatesi Beyoğlu'ndaki ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıttı. Bursa'da tarlalarda kalan ve ziyan olma riski taşıyan bu domatesler, çiftçilere destek olmak amacıyla satın alındı ve Beyoğlu Belediyesi'nin Sosyal Market'ine getirildi.

Domatesler, Beyoğlu Belediyesi İşletmeler ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildikten sonra, Sosyal Market'te sağlıklı bir şekilde muhafaza edilip paketlendi. Ardından, Sosyal Market'ten yardım alan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Bu sayede, hem domateslerin israfı önlendi hem de çiftçilerin ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzü güldü.

Beyoğlu Belediyesi İşletmeler ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Yılmaz, bu girişimin amacının çiftçilere destek olmak ve Beyoğlu halkına ücretsiz domates dağıtmak olduğunu belirtti. Yılmaz, "Bu domatesler, Sosyal Yardım Kartı alan ve destek sağladığımız hanelere dağıtılacak. İlk olarak Sosyal Market'imizde paketlenip muhafaza edilen bu domatesler, ardından vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştırılacak," dedi.