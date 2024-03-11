Beyoğlu'nda çıkan çatı yangınında 1 kişi hayatını kaybetti

Kalyoncu Kulluğu Mahallesi, Kömürcü Zeynel Sokak'ta saat 22.30 sıralarında meydana gelen yangında, edinilen bilgilere göre 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede bitişikteki binanın da çatısına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, yangın itfaiyenin çalışmasından sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin ilk incelemeleri sonucunda, çatı katında tek başına yaşayan Adem Bayrak'ın (68) hayatını kaybettiği belirlendi.

Bayrak'ın cansız bedeni, polis incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.