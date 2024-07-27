Beyoğlu’nda etrafa rastgele ateş açan adam tutuklandı

Olay, sabah 06.00 sularında İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Piyale Mahallesi Bahariye Caddesi'nde gerçekleşti. Aktarılanlara göre adam, taksiden indikten sonra belinden çıkarttığı silahla etrafa ateş açtı. O sırada kurşunlar, yoldan geçen bir ticari taksiye denk geldi. Polis ekiplerince olay yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Saldırgan kişinin İ.B. olduğu belirlendi.

Alkollü olduğu görülen İ.B. düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan birçok kaydı olduğu da tespit edilen İ.B. 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak', 'mala zarar vermek' ve 'ateşli silah ve mermi bulundurma' suçları nedeni ile mahkemeye sevk edildi. İ.B tutuklanarak cezaevine gönderildi.