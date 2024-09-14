Beyoğlu’nda İETT otobüsü yandı

Kaynak: İHA
Beyoğlu’nda İETT otobüsü yandı

Beyoğlu’nda durakta kalkış saatini bekleyen İETT’ye bağlı Özel Halk Otobüsü bilinmeyen bir nedenle yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ölen veya yaralanan olmadı.

Belediye otobüsündeki yangın saat 23.00 sıralarında Beyoğlu Cihangir Mahallesi Meclisi Mebusan Caddesi üzerinde çıktı. İddiaya göre, Fındıklı otobüs durağında kalkış saatini bekleyen 34 HO 2543 plakalı İETT’ye bağlı Özel Halk Otobüsü’nün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Yangını fark eden yolcular panik içerisinde kendilerini dışarı atarken bir yandan da durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Ölü ve yaralının olmadığı yangında otobüste hasar meydana geldi.

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