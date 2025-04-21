Beyoğlu'nda iş merkezinde yangın

Kaynak: İHA
Beyoğlu'nda iş merkezinde yangın

Beyoğlu'nda bir iş merkezinin beşinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçesi Kemankeş Karamustafa Paşa mahallesi Necati Bey caddesi üzerindeki 5 katlı bir iş merkezinin beşinci katındaki ayakkabı deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İtfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın esnasında binada bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla binadan ayrıldı.

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Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken yangından etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangından kaynaklı iş maddi hasar meydana gelirken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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