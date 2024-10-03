Beyoğlu'nda midye operasyonu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 04.30 sıralarında devriye görevindeyken Kabataş sahil kıyısında bir araca deniz canlısı yüklendiğini tespit etti. Şüpheli araç durdurulurken, sürücü A.A. gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada 75 çuval midye ele geçirildi. Gözaltına alınan kaçak midye avcısı A.A.'nın asker kaçağı olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Yakalanan şüpheli A.A., ‘yasak yerde midye avcılığı yapmak' suçundan toplam 26 bin 242 lira para cezası kesildi.

Ele geçirilen çuvallar dolusu midye tekrar canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılması için denize geri döküldü. Kaçak olarak toplanan çuvallar dolusu midyelerin İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerin yanı sıra Anadolu illerinde piyasaya sürülmek üzere avlanıldığı öğrenildi.