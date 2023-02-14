Beyoğlu'ndaki terör saldırısının iddianamesi hazırlandı 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı ve birçok iş yerinin hasara uğradığı Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

"PATLAYICI MALZEME İLE TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİLER"

İddianamede, soruşturma kapsamında terör örgütü YPG/PYD'nin özel istihbarat elemanı olan şüpheliler Ahlam Albashır ve Bilal Elhacmaos'un örgüt tarafından özel eğitime tabi tutulup talimatlandırılarak patlayıcı malzeme eşliğinde Türkiye'ye gönderildiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerin, örgütün kurduğu ağ vasıtasıyla illegal yollardan İstanbul'a gelip örgüte ait evlere yerleştirildiğinin aktarıldığı iddianamede, bu kişilerin gelen talimatla söz konusu eylemi gerçekleştirdiklerinin belirlendiği aktarıldı.

KIRMIZI BÜLTEN TALEBİNDE BULUNULDU

İddianamede, şüpheli Bilal Elhacmaos'ın Edirne'den yurt dışına firar ettiği ve hakkında yakalama emri düzenlenerek kırmızı bülten talebinde bulunulduğuna vurgu yapılarak, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın yaptığı araştırma ile bombalı saldırı eylemini organize edip talimatını veren örgütün sözde yönetim kadrosundaki Cemil Bayık, Hülya Oran, Sabri Ok, Saliha Bişkin, Velid Halil, Layika Gültekin, Fehman Hüseyin ve Ferhat Abdi Şahin ile Khalil Manja Hussein hakkında yakalama emri düzenlendiği kaydedildi.

7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 3 BİN YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, 36 şüphelinin "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Tasarlayarak, bombalama suretiyle çocuğa karşı adam öldürme", "Tasarlayarak, bombalama suretiyle adam öldürme", "Tasarlayarak, bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüs etme", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "Göçmen kaçakçılığı" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen ve 123 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, şüphelilerden Ahlam Albashır'ın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar "tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme" ağırlaştırılmış müebbet, "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme" suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 99 kişiye karşı "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 1930 yıldan 2 bin 970 yıla kadar ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçundan da 12 yıldan 24 yıla kadar olmak üzere toplamda 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1949 yıldan 3 bin 9 yıla kadar hapsi istendi.(AA)