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Beyran çorbası uçuruyor

Tam bir şifa bombası olan Beyran çorbası özellikle kış aylarında hastalıklara deva oluyor. İşte meşhur Beyran çorbasının yararları…

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 09:11
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Beyran çorbası

Beyran çorbası uçuruyor
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Her bölgemizin farklı ağız tatları var. Özellikle de Gaziantep’in… Ve o yöreye has Beyran Çorbasını bilmeyen yok. Öyle şifalı ki deyim yerindeyse insanı zıpkın gibi yapıyor.

İşte Beyran çorbasının yararları:

Kalp hastalıklarına iyi geliyor.
Uzun müddet tok tutuyor.
Tam bir doğal antibiyotik
Eklem ağrılarına iyi geliyor.
Yorgunluğa iyi geliyor.
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Soğuk algınlıklarında hastalığı yeniyor.
Kalsiyum ihtiyacını karşılıyor.

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