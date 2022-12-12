Beyran çorbası uçuruyor

Her bölgemizin farklı ağız tatları var. Özellikle de Gaziantep’in… Ve o yöreye has Beyran Çorbasını bilmeyen yok. Öyle şifalı ki deyim yerindeyse insanı zıpkın gibi yapıyor.
İşte Beyran çorbasının yararları:
Kalp hastalıklarına iyi geliyor.
Uzun müddet tok tutuyor.
Tam bir doğal antibiyotik
Eklem ağrılarına iyi geliyor.
Yorgunluğa iyi geliyor.
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Soğuk algınlıklarında hastalığı yeniyor.
Kalsiyum ihtiyacını karşılıyor.
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