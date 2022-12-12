Beyran çorbası uçuruyor

Her bölgemizin farklı ağız tatları var. Özellikle de Gaziantep’in… Ve o yöreye has Beyran Çorbasını bilmeyen yok. Öyle şifalı ki deyim yerindeyse insanı zıpkın gibi yapıyor.

İşte Beyran çorbasının yararları:

Kalp hastalıklarına iyi geliyor.

Uzun müddet tok tutuyor.

Tam bir doğal antibiyotik

Eklem ağrılarına iyi geliyor.

Yorgunluğa iyi geliyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Soğuk algınlıklarında hastalığı yeniyor.

Kalsiyum ihtiyacını karşılıyor.