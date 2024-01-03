Beyrut saldırısında 7 ölü

Lübnan’ın başkenti Beyrut’u hedef alan hava saldırısında ölü sayısı artarken, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, saldırıda ölenlerin kimliklerini açıkladı. Haniye yaptığı açıklamada, düzenlenen suikastta 7 kişinin öldüğünü belirterek, öldürülenlerin tamamının Hamas üyesi olduğunu aktardı.

Haniye, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri’nin yanı sıra Hamas'ın komutanlarından Samir Findhi ve Azzam El Akra ile Hamas üyeleri Mahmoud Zaki Shahin, Mohammad al-Rayes, Mohammad Hamoud, Mohammad Bashasha’nın düzenlenen saldırıda öldüğünü açıkladı.

Aruri’ye düzenlenen suikastı terör eylemi olarak nitelendiren Haniye, saldırının "alçakça bir suikast", "vahşi bir saldırı" ve “İsrail’in Filistin halkına karşı yürüttüğü vahşeti bir kez daha ortaya koyan apaçık bir suç” olduğunu belirtti. Haniye, "Bu aynı zamanda Lübnan'ın egemenliğinin de ihlalidir ve İsrail'in halkımıza ve ulusumuza yönelik saldırganlığının kapsamının genişlediği anlamına gelmektedir” ifadelerini kullanarak, söz konusu saldırıya verilecek her türlü karşılıktan İsrail’in sorumlu olduğunu vurguladı.

Suikastların kendilerini daha güçlendirdiğini söyleyen Haniye, Aruri'nin arkasında Filistin topraklarını savunacak güçlü adamlar bıraktığını dile getirdi.

İSRAİL SALDIRIYI ÜSTLENMEDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun danışmanlarından Mark Regev, ABD medyasına konuştu. İsrail'in bu saldırının sorumluluğunu üstlenmediğini belirten Regev, "Bunu kim yaptıysa bunun Lübnan devletine yönelik bir saldırı olmadığını açıkça belirtmelidir. Bunu kim yaptıysa Hamas liderliğine nokta atışı bir saldırı yapmış oldu" ifadelerini kullandı.

İsrail medyasında yer alan haberlerde, Netanyahu hükümetininin bakanlara Beyrut’taki saldırıya dair herhangi bir açıklama yapmamaları konusunda talimat verdiği ileri sürüldü.