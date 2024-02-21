Bezoz’tan planlı hisse satışı

Jeff Bezos, yaklaşık 2,4 milyar dolar değerindeki 14 milyon Amazon.com hissesini elden çıkararak ve bu ayın başlarında açıkladığı 50 milyona kadar hisse satma planını dokuz işlem gününde gerçekleştirdi.

Düzenleyici bir dosyaya göre, nakit çıkışını toplam 8,5 milyar dolara çıkaran son işlem, salı günü sona eren üç işlem gününde gerçekleşti.

Dünyanın üçüncü en zengin kişisi Bezos, satış çılgınlığından önce 2021'den bu yana şirket hisselerini elden çıkarmamıştı.

Amazon'u kuran ve uzay araştırma şirketi Blue Origin ile Washington Post'un sahibi olan Bezos, gelirlere ilişkin planlarını açıklamadı. 2 Kasım'da Seattle bölgesinden Miami'ye taşınacağını paylaştı.

Washington eyaleti 2022'de yüzde 7'lik bir sermaye kazancı vergisi uygulamaya koydu ki bu Florida'da olmayan bir uygulama. Bu durumda Bezos'un yer değiştirmesinin muhtemelen yüz milyonlarca dolar vergi tasarrufu sağlayacağını ifade ediyor.