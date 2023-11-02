Bhutan dünyada bir ilki gerçekleştirdi

Bhutan yönetimi, Uluslararası Hayvan Hakları örgütü Humane Society International’ın (HSI) desteğiyle sokak köpekleri için aşılama programı başlattı.

Program doğrultusunda150 binden fazla sokak köpeği aşılanıp kısırlaştırdı.

Proje kapsamında 32 bin ev köpeğine de çip takıldığı belirtilen uygulamada, Ulusal Köpek Nüfus Yönetimi konferansının kapanışına katılan Bhutan Başbakanı Lotay Tshering, “2009’da başlattığımız proje başarıyla tamamlandı. Yoğun çalışmalarla amaca ulaştık” dedi.

Sokak hayvanı sorununun giderek büyüdüğünün altı çizilirken, uygulamanın Asya ülkeleri için bir pilot çalışma olduğu kaydedildi.