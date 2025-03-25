Biber gazı öldürüyor! İşte maruz kalındığında yapılması gerekenler...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart’ta gözaltına alınarak tutuklanmasının akabinde birçok ilde de gösteri ve yürüyüşler ile Halk yaşananlara tepki gösterdi.

Düzenlenen yürüyüş ve gösterilerde polisin müdahale için biber gazı kullanması ise olası riskleri merak konusu yaptı. Doktorlar, kolluk kuvvetlerini orantısız biber gazı kullanımının insan vücuduna olası zararları konusunda uyarırken, Odatv'ye konuşan Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Derneği Başkanı Prof.Dr. Elif Dağlı, biber gazının fiziksel ve psikolojik etkilerini, biber gazı maruziyetinde alınması gereken önlemleri açıkladı.

BİBER GAZI ÖLDÜREBİLİR

Odatv'nin haberine göre; biber gazının içeriğindeki OC maddesinin insan bedeniyle ilk ve hafif temasında ciltte kızarıklık, şişlik, yanma, su toplaması, baş dönmesi, algı bozukluğu, boğaz yanması, nefes darlığı meydana gelebileceğini aktaran Dağlı, yüksek doz maruziyet için "Yüksek doz biber gazı maruziyeti kalp ve solunum sistemini etkiler, kalp ritmi bozulur. Ses tellerine doğrudan temas gırtlağın sıkışmasına ve ani ölüme neden olabilir" ifadelerini kullandı.

GÖZLE TEMASINDA BÜYÜK RİSK

Uzun vadede göz ülserleri, glokom, katarakt ve görme kaybına yol açabileceğini söyleyen Dağlı, solunum rahatsızlığı olan bireyler için biber gazının ciddi risk taşıdığını ifade etti.

PANİK ATAK OLASILIĞI

Prof. Dr. Elif Dağlı, biber gazının hafif maruziyette 10 ila 30 dakika içinde vücuttan atıldığını kaydetti.

Gaz maruziyetinin panik ve anksiyeteye neden olabileceğini belirten Dağlı, kişi de zaman ve mekan algısının da kaybolabileceğinin altını çizdi.

İLK MÜDAHALE NASIL YAPILMALI?

Biber gazına maruz kalanların ilk olarak temiz havaya çıkmaları gerektiğini söyleyen Dağlı, yüzün ıslak mendille temizlenmesini, yapışkan ve kirletici özellikli maddelerin uzaklaştırılmasını ve ciltte soyulma varsa serum ile temizlik yapılmasını önerdi.