Biberiye unutkanlığa şifa oluyor! Uzmanlar anlattı

Unutkanlık, bilişsel fonksiyonların gerilemesiyle birlikte modern dünyanın en sık karşılaşılan sorunlarından biri haline geldi.

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, doğanın sunduğu bazı mucizelerin bu sorunlara karşı önemli çözümler sunabileceğini gösterdi. Bunlardan biri de, binlerce yıldır çeşitli kültürlerde şifa amaçlı kullanılan ve Akdeniz mutfağının vazgeçilmezi olan biberiye.

Bilişsel performansta yeni bir dönüm noktası: keskinlik, uyanış, bellek. Doğanın sunduğu bu gizemli bitki, beyin sağlığına meydan okudu.

Akdeniz'in yeşil incisi biberiye, yüzyıllardır hafızayı güçlendirmesiyle biliniyordu. Shakespeare’in “Hamlet” eserinde Ophelia’nın “İşte biberiye, o hatırlamak içindir.” sözü, bu eski inancın kültürel bir yansıması. Ancak son dönemde bu geleneksel bilgi, modern bilim tarafından da doğrulandı.

Northumbria Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, biberiye esansiyel yağının kokusunun, beynin hafıza merkezi olan hipokampus üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğunu ortaya koydu.

Araştırma ekibinin lideri Dr. Mark Moss, biberiyedeki 1,8-sineol adlı bileşiğin, hafıza fonksiyonlarını güçlendirdiğini ve beyne giden kan akışını artırdığını belirtti.

Moss, "Deneylerimiz, biberiye aromasını soluyan kişilerin hafıza testlerinde daha iyi performans gösterdiğini kanıtladı. Bu bileşik, beyin hücreleri arasındaki iletişimi kolaylaştırıyor" açıklamasını yaptı.

UNUTKANLIĞIN ÖTESİNDE BİR KALKAN

Uzmanlar, biberiyenin sadece hafızayı iyileştirmekle kalmadığını, aynı zamanda nörolojik hastalıklara karşı koruyucu bir kalkan görevi görebileceğini ifade etti.

Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Nöroloji Uzmanı Dr. Maria Carrillo, biberiyenin içerdiği rosmarinik asit ve diğer antioksidanların, beyin hücrelerini oksidatif strese karşı koruduğunu vurguladı.

Carrillo, "Oksidatif stres, yaşlanma ve nörodejeneratif hastalıkların temel nedenlerinden biridir. Biberiyenin güçlü antioksidanları, bu yıkıcı süreci yavaşlatarak beyin sağlığını korumaya yardımcı olabilir" dedi.

Biberiyenin bir diğer dikkat çekici özelliği ise, asetilkolinesteraz enzimini inhibe etme potansiyeli. Bu enzim, hafıza ve öğrenme süreçleri için kritik olan asetilkolin adlı nörotransmiteri parçalar.

Biberiyenin bu enzimi baskılaması, asetilkolin seviyelerinin daha yüksek kalmasına ve dolayısıyla bilişsel fonksiyonların daha etkili çalışmasına katkı sağladı. Bu mekanizma, Alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı ilaçların çalışma prensibine benzedi.

GELECEĞE YÖNELİK UMUT VEREN ÇALIŞMALAR

Bilimsel camia, biberiyenin bilişsel faydalarını daha derinlemesine incelemeye devam ediyor.

Farklı uygulama yöntemleri (yağ, çay, kapsül) ve dozajları üzerine yapılan araştırmalar, bu doğal kaynağın günlük yaşama nasıl entegre edilebileceği konusunda yeni kapılar araladı.

Biberiye, sadece lezzetli bir mutfak bitkisi olmanın ötesinde, gelecekte beyin sağlığı için önemli bir doğal destek aracı olarak karşımıza çıkabilir.

Unutkanlığa karşı verilen bu mücadelede, doğanın sunduğu basit çözümlerle daha keskin bir zihne sahip olmak artık bir hayalden çok daha fazlası olabilir.