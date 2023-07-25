Bıçakla dehşet saçan ev sahibi adliyede

İHA'nın haberine göre, olay, merkeze bağlı Paşakuyu Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Mücahit K. kirasını artırmak istediği için kiracısı ile artışın fahiş olduğu nedeniyle tartışma yaşadı.

Yaşanan tartışmanın ardından kiracının yeğeni Halil İbrahim Ak (25) ve 2 arkadaşı ev sahibi Mücahit K. ile görüşmek için yanına geldi. Ak ile Mücahit K. arasındaki tartışma büyüyerek yerini kavgaya bıraktı.

Bu esnada ev sahibi Mücahit K. belinden çıkardığı ekmek bıçağı ile Halil İbrahim Ak, Sedat S.S. (23) ve Miraç B.’yi yaraladı. Mücahit K. olay yerine gelen ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Boğazından bıçak yarası alan Ak, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Mücahit K., emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Yaşanan kavgayı gören vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla anbean kayıt altına almaya başladı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntüde sokağın ortasında boğazından bıçaklanan Halil İbrahim Ak, aldığı yara ile birlikte yere düştüğü görüldü. O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaşlar şoke oldu.