Bıçakla dehşet saçan ev sahibi adliyede

Rize’de bıçakla 1 kişiyi öldüren ve 2 kişiyi yaraladıktan sonra gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

KAYNAK: İHA
Bıçakla dehşet saçan ev sahibi adliyede

İHA'nın haberine göre, olay, merkeze bağlı Paşakuyu Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Mücahit K. kirasını artırmak istediği için kiracısı ile artışın fahiş olduğu nedeniyle tartışma yaşadı.

Yaşanan tartışmanın ardından kiracının yeğeni Halil İbrahim Ak (25) ve 2 arkadaşı ev sahibi Mücahit K. ile görüşmek için yanına geldi. Ak ile Mücahit K. arasındaki tartışma büyüyerek yerini kavgaya bıraktı.

Bu esnada ev sahibi Mücahit K. belinden çıkardığı ekmek bıçağı ile Halil İbrahim Ak, Sedat S.S. (23) ve Miraç B.’yi yaraladı. Mücahit K. olay yerine gelen ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Boğazından bıçak yarası alan Ak, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Mücahit K., emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Yaşanan kavgayı gören vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla anbean kayıt altına almaya başladı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntüde sokağın ortasında boğazından bıçaklanan Halil İbrahim Ak, aldığı yara ile birlikte yere düştüğü görüldü. O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaşlar şoke oldu.

aw942673-01.jpg

aw942673-02.jpg

aw942673-03.jpg

aw942673-04.jpg

Öne Çıkanlar
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Şener Üşümezsoy Adana'daki depremin ardından 6.5'lik deprem beklediği fay hattını açıkladı
Şener Üşümezsoy Adana'daki depremin ardından 6.5'lik deprem beklediği fay hattını açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 37 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 37 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Fenerbahçe yeni transferlerini resmen açıkladı. Defansa 2 futbolcu birden aldı Spor
Fenerbahçe yeni transferlerini resmen açıkladı. Defansa 2 futbolcu birden aldı
MasterChef Danilo Zanna 'Türkiye'yi terk etme' iddiasına cevap verdi. Magazin
MasterChef Danilo Zanna 'Türkiye'yi terk etme' iddiasına cevap verdi.
Deniz yatağıyla açıldı geri dönemedi Güncel
Deniz yatağıyla açıldı geri dönemedi
Sıfırdan pahalı ikinci el araç ilanlarına ceza yağdı Ekonomi
Sıfırdan pahalı ikinci el araç ilanlarına ceza yağdı
Akbelen'de ağaç katliamı devam ediyor. İkinci gün köylüler direniyor Güncel
Akbelen'de ağaç katliamı devam ediyor. İkinci gün köylüler direniyor
Manavgat’ta 1 hektar kızılçam ormanı yandı Güncel
Manavgat’ta 1 hektar kızılçam ormanı yandı
Kadınlar erkeklerden daha mı fazla yaşıyor Sağlık
Kadınlar erkeklerden daha mı fazla yaşıyor