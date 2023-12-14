Bıçaklanan adam horlayarak uyuya kaldı. 'Yok artık' dedirten kavga

Kaynak: İHA
Büyükçekmece sahilde alkollü iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavganın ardından ilginç görüntüler oluştu.

Büyükçekmece sahilde alkollü iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Kanlar içerisinde bir banka oturtulan şahıs, ambulans beklerken horlayarak uyuyakaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, pazar günü gece saatlerinde Büyükçekmece sahilinde yaşandı. İddiaya göre, alkollü iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Taraflardan birinin bıçakladığı alkollü adam, çevredeki vatandaşların yardımıyla bir banka oturtuldu. Olay yerine polis ve ambulans beklendiği sırada ise yaralı vatandaş uyuya kaldı.

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HORLAYARAK UYUYA KALDI

Bacağından akan kanlara aldırmadan uyuklayan adam, horlamaya başladı. Çevredeki vatandaşların da şaşırdığı olayda ambulansın gelmesiyle yaralı hastaneye kaldırdı. Polis ise olayla ilgili çalışma başlatırken, o anlar cep telefonunu kamerasına yansıdı.

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