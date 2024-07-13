Bıçaklanan suç makinesi hastaneye 100 metre kala öldü. Hastaneye koşarak gitmeye çalıştı

Bursa’nın yıldırım ilçesinde Berk Ü. alacak meselesinden husumetlisi olduğu Bayram Apaydın ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Berk Ü. çıkan kavgada Apaydın’ı 8 yerinden bıçaklayarak boğazından kesiti.

Ağır yaralanan Apaydın, yaklaşım 100 metre mesafedeki hastaneye gitmek için koşmaya başladı. Apaydın bir süre sonra kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Apaydın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Apaydın’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Apaydın’ın hastaneye koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan hayatını kaybeden Apaydın’ın 36 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay sonrası başlattığı çalışmada Berk Ü.’yü gizlendiği evde yakaladı. Yakalanan zanlının 16 suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Berk Ü.’nün verdiği ifadede cinayeti alacak meselesi yüzünden işlediğini söylediği öğrenildi.