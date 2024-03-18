Bıçaklı kavga cinayetle bitti

Kaynak: İHA
Bıçaklı kavga cinayetle bitti
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan Recep Hamleci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cinayet İsmetpaşa Mahallesi'nde işlendi. Recep Hamleci ile A.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine A.S. isimli şahıs Hamleci'yi bıçakladı.

Kanlar içerisinde kalan şahsı gören yakınları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hamleci, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. A.S. isimli şahıs polis ekiplerince yakalanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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