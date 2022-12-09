Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a saldıran şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı

Yenilik Partisi Genel Başkanı, 26'ncı ve 27'nci dönem Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, 7 Aralık Çarşamba akşamı kendisiyle görüşmek için gelen kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı. Eski CHP Milletvekili Ensar Öğüt ve partililerin saldırgana müdahale ettiği belirtildi. Öztürk Yılmaz, Ankara Güven Hastanesine kaldırıldı.

Üç yerinden bıçaklanan Yılmaz "Saldırıyı gerçekleştiren Erdoğan'ın adamlarıdır" dedi. Emniyet, zanlı Serhat K'nin yakalandığını duyurdu.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yılmaz'a, partisinin genel merkezinde bıçakla saldıran Serhat K'nin Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheli Serhat K'nin, Emniyet'teki ifadesi de ortaya çıktı.

Şüpheli Serhat K. Emniyet'teki ifadesinde, devlet büyüklerine yönelik sözleri nedeniyle Öztürk'ü bıçakladığını ve kimseden talimat almadığını iddia etti. (DHA)