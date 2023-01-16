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Bıçaklı ve sopalı yol vermeme kavgası 

Esenler’de seyir halindeki ticari taksi ve otomobil sürücüsü arasında yol vermeme kavgası çıktı. Kavgada taraflar birbirine sopa ve bıçaklarla saldırdı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 11:34
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Bıçaklı ve sopalı yol vermeme kavgası 

Bıçaklı ve sopalı yol vermeme kavgası 
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İHA'nın haberine göre, olay, Esenler Namık Kemal Caddesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki bir ticari taksi ve otomobil sürücüsü arasında yol vermeme tartışması çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. 

Yol ortasında duran otomobil sürücüsü aracının bagajından sopa çıkararak taksi şoförünün üzerine yürüdü. Ticari taksi sürücüsü de bıçak ve yumruk ile karşılık vermesi üzerine kavga büyüdü.

Çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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