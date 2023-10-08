Biden ABD ordusunu İsrail’e gönderiyor

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD hükümetinin destek amacıyla İsrail’e savaş gemileri ve uçakları göndereceği iddia edildi.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar sürerken, ABD basınında yeni bir iddia ortaya atıldı. Konuya aşina iki ABD’li yetkiliye dayandırılan haberlerde, ABD hükümetinin destek amacıyla İsrail’e savaş gemileri ve uçakları göndereceği iddia edildi.

Haberlerde ayrıca, ABD’nin muhtemel bir tahliye planı üzerinde de çalıştığı ifade edilerek, şu an için resmi olarak hiçbir kararın alınmadığı ancak tüm seçeneklerin masada olduğu belirtildi.

BIDEN'DAN DESTEK TALİMATI

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ise, ABD Başkanı Joe Biden'ın Hamas’ın devam eden saldırıları karşısında İsrail’e "ek destek" talimatı verdiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu desteğe ilişkin ayrıntı verilmedi.

SAVUNMA BAKANI AÇIKLADI

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, Hamas’ın saldırılarının ardından USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve beraberindeki görev grubunu İsrail’e gönderdiğini duyurdu.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken, ABD İsrail’e destek amacıyla bölgeye uçak gemisi görev grubunu gönderiyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile yapılan görüşmelerin ardından Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarına yanıt olarak Savunma Bakanlığının bölgedeki duruşunu güçlendirmek için birkaç adım attığını duyurdu.

Austin, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile beraberindeki görev grubunun destek amacıyla İsrail’e gönderildiğini duyurarak, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-35, F-15, F-16 ve A-10 savaş uçağı filolarının bölgede güçlendirilmesi yönünde de adımlar atıldığını aktardı.

ABD hükümetinin İsrail Savunma Kuvvetleri’ne (IDF) mühimmat da dahil olmak üzere ek ekipman ve kaynakları hızla sağlayacağını ifade eden Austin, “İlk güvenlik yardımı bugün hareket etmeye başlayacak ve önümüzdeki günlerde ulaşacak” dedi.