Biden adaylıktan çekiliyor mu? İyi durumda değil raporu ABD'yi karıştırdı

ABD Başkanı Biden’ın yaptığı tuhaf hareketler ve sürekli gaf yapması kendisini gündemde tutuyor. Konuşmaları sırasında duraklaması, unuttuğu önemli detaylar, gideceği yönü şaşırması gibi durumlar Biden’ın 2024 adaylığını tartışmaya açtı.

Adalet Bakanlığı’na bağlı özel konseyin “gizli bilgileri taşıma” davası için hazırladığı rapor, Demokrat Parti’ye zor günler geçirtecek gibi duruyor. Raporda, Biden için “kafası karışık, sık hata yapan ve sınırlı bir hafızaya sahip” gibi yorumların olması ‘seçimin geleceğini de etkileyecek’ yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Biden rapora çok sert karşı çıkarken, hala “hafızam yerinde” dese de parti içinde tartışmalar çoktan alevlenmiş durumda.

Eski Başkan adayı Hillary Clinton, Biden’ın akıl sağlığı için “ciddi bir sorun” ifadesini kullanırken, akıllara Demokrat Parti’nin Biden dışında bir planı olabileceğini getiriyor.

2020 seçimleri öncesi ABD’li seçmenin yarısı Biden’ın 2024’e kadar başkanlığı götüremeyeceğini düşünüyordu. Ancak bugüne gelindiğinde Demokrat Parti’deki aday eksikliği öyle bir boyuta ulaştı ki Demokratlar Biden’ın 5 yıl daha sağlam bir şekilde görevi devam ettirebileceğini taahhüt etmek durumunda kaldılar.

Ancak Trump’ın geri dönüşünden korkan Demokratların acil bir şekilde birilerini ikna etmek isteyebilecekleri konuşulmaya başlandı.

En güçlü dedikodulardan bir tanesi Barack Obama’nın eşi Mitchelle Obama’nın Biden yerine tercih edilebileceği yönünde. Diğer bir iddia ise Kaliforniya valisi Gavin Newsom. Newsom, seçim dönemi başlamadan önce aday olabileceği konuşulsa da kendisi böyle bir şey düşünmediğini söylemişti.

Trump’a 2016’da kaybeden Hillary Clinton’ın da adaylık için nabız yokladığı iddia ediliyor. CNN’de 2 yıl önce çıkan “2024 için Hillary fısıltıları başladı” başlıklı yazı, Clinton’ın Trump’la ikinci round için düşünülebileceğini iddia etmişti.

Alternatiflerin fazla olması ve Biden’ın sağlık durumunun giderek kötüye gitmesi sebebiyle Biden’dan geri çekilmesinin istenebileceği konuşuluyor.

Tüm bunların gerçekleşmesi için Biden’ın bırakmaya ikna edilmesi gerekiyor. Biden çekilmek istemedikçe onu kimse zorlayamaz. Eğer Biden aday olarak açıklandıktan sonra çekilirse Demokrat Parti Ulusal Komitesi toplanmak durumunda kalır. Komitedeki 500 üyenin oylarıyla yeni bir Başkan ve Başkan Yardımcısı adayı belirlenir.