Biden bu sefer de 10 saniye öncesini unuttu. Karısından fırçayı yedi

Yaptığı gaflarla ve sürekli bir şeyleri unutmasıyla son günlerde gündemden düşmeyen ABD Başkanı Joe Biden bu sefer de 10 saniye öncesini unuttu.

Hakkında ‘Sağlık durumu iyi değil’ raporu çıkarılan ancak buna çok sert tepki gösteren Biden, eşi Jill Biden ile katıldığı sevgililer günü etkinliğinde fotoğraf çektirdiklerini unuttu.

Eşine ‘Beraber fotoğraf çektirmek ister misin?’ diye soran Başkan, ‘Hayır istemiyorum, zaten çektirdik’ yanıtını aldı.

O anlar sosyal medyada defalarca paylaşılırken, Biden’ın sağlık durumunun hiç de iyi olmadığı yorumları yapıldı.

SÜREKLİ GAF YAPIYOR

Bu Başkan Biden’ın sayısız unutkanlıklarından ve gaflarından yalnızca bir tanesi. Yakın geçmişte yaptığı açıklama sırasında Gazze Şeridi’ndeki esir anlaşmasının nasıl sonuçlanacağı yönünde sorulan bir soruya cevap veren Biden, konuşmakta zorluk yaşayınca, “İzin verin kelimelerimi seçeyim” dedi.

Esir anlaşmasına dair bazı adımların olduğunu vurgulayan Başkan, “Muhalefetten bir tepki geldi” deyince çevresindekiler, “HAMAS” diyerek Biden’ı düzeltti.

Biden ise, “Pardon evet. HAMAS’tan bir tepki geldi. Ama biraz abartılı görünüyor. Şu anda devam eden müzakereler var” ifadelerini kullandı.

28 YIL ÖNCE ÖLEN BAŞKANLA MACRON'U KARIŞTIRMIŞTI

Biden, Las Vegas'ta düzenlediği seçim kampanyası konuşmasında, seçildiği dönemde G7 toplantısına katılmasına atıfta bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile anısını anlatırken gaf yapan Biden, Macron'u 1996'da ölen eski başkan Mitterand ile karıştırdı.

Biden, "Almanya'dan, pardon Fransa'dan Mitterand bana baktı ve 'Ne zamana kadar buradasın?' diye sordu" dedi.

Beyaz Saray da zaman zaman dil sürçmeleri, boşlukla tokalaşması ve düşmeleriyle gündeme gelen Biden'ın gafını, "Macron" şeklinde düzelterek yayımladı.

MERKEL İLE 2017’DE ÖLEN BAŞBAKANI KARIŞTIRDI

Merkel ile yaşadığı anısını anlatacakken gaf yapan Biden, Merkel'i 2017'de hayatını kaybeden Kohl ile karıştırdı. Biden, "Sonra Helmut Kohl bana döndü ve 'Sayın Başkan, 1000 kişinin İngiltere Parlamentosunun kapılarını kırdığını, içeri girerken bazı polisleri öldürdüğünü ve başbakanın göreve başlamasını engellediğini öğrenseydiniz ne derdiniz?' dedi." ifadelerini kullandı.