Biden: Hamas’a baskıya devam edeceğiz

ABD Başkanı Joe Biden, İtalya'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi’ne katıldı. Zirvede Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortaklaşa basın toplantısı düzenleyen Biden, Gazze’deki duruma ilişkin gelen soruları da cevapladı.

Biden, "Bir anlaşma önerisi ortaya koydum ve bu öneri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, G7 ve İsrail tarafından desteklendi. Şu ana dek en büyük engel Hamas'ın bunu imzalamayı reddetmesi ki kendileri daha önce bunun bir benzerini sunmuşlardı. Sonuç verip vermeyeceğini göreceğiz. (Hamas'a) Baskı yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Biden ayrıca, G7 Liderler Zirvesi marjında katıldığı bir başka etkinlikte, Gazze'de ateşkesle ilgili kendisine yöneltilen bir soruya, ateşkes anlaşmasına varılacağı konusunda emin olmadığını belirterek, "Ancak umudumu kaybetmedim. Hamas adım atmalı" değerlendirmesinde bulundu.