Biden için kritik 30 gün

Şu an için yaklaşık 4 bin delegenin yüzde 99'unun ön seçimlerde Biden'a oy vereceği açıklanırken, Biden'ın yarıştan çekileceği yönünde herhangi bir belirti bulunmuyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan ABD uzmanı Prof. Dr. Burak Küntay ise, Biden'ın adaylıktan çekilmesi durumunda DNC sürecinde zaten gereken oyları aldığını, bu nedenle başka bir çekilme senaryosunun mümkün olmadığını ifade etti.

Tartışmaları değerlendiren Küntay'a göre, Biden'ın seçimlerdeki kaderi, Cumhuriyetçi eski ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecekteki yargı davalarıyla bağlantılı.

Küntay, Trump'ın kazanabilmesi için Biden'ın performansının kötüye gitmesi gerektiğini ancak Trump'ın da kendi yargısal sorunlarından etkilenmemesi gerektiğini belirtti. Bununla birlikte, Biden'ın mevcut durumuyla bile hâlâ seçimi kazanma olasılığı olduğunu vurguladı.