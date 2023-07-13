Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u ağırlayacak

Joe Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşeceğini duyurdu.

Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u ağırlayacak

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile 18 Temmuz'da Beyaz Saray'da görüşecek.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, Biden'ın 18 Temmuz'da İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u Beyaz Saray'da ağırlayacağını bildirdi.

Jean-Pierre "İsrail, 75. yılını kutlarken ziyaret, kalıcı ortaklığımızı ve dostluğumuzu vurgulayacaktır." ifadesini kullanırken ziyaret kapsamında Joe Biden'ın, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını da yeniden teyit edeceğini aktardı.

"FİLİSTİNLİLER VE İSRAİLLİLER İÇİN EŞİT DERECEDE ÖZGÜRLÜK"

Jean-Pierre, liderlerin, İsrail'in bölgesel entegrasyonunu derinleştirme konusu ile daha barışçıl ve müreffeh bir Orta Doğu oluşturma fırsatlarını ele alacağını kaydetti.

Biden'ın görüşmede ortak demokratik değerlerin önemini vurgulayacağını belirten Jean-Pierre, "(Başkan Biden), Filistinliler ve İsrailliler için eşit derecede özgürlük, refah ve güvenlik tedbirlerini ilerletmenin yollarını görüşecek." dedi.

Biden ve Herzog'un, "Rusya'nın İran ile derinleşen askeri ilişkisi ve İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı tutumunu" da masaya yatıracaklarını ifade etti.

Isaac Herzog'un 18-19 Temmuz'da temaslarda bulunmak ve Kongre'nin ortak bir oturumuna hitap etmek için Washington'da olacağını kaydeden Jean-Pierre, 19 Temmuz'da ise Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya geleceği bilgisini paylaştı.

Öne Çıkanlar
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
Erdoğan NATO Zirvesi'nde neden döndü
Erdoğan NATO Zirvesi'nde neden döndü
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Son Haberler
Gedson'dan flaş Galatasaray itirafı: Bana kucak açtılar Spor
Gedson'dan flaş Galatasaray itirafı: Bana kucak açtılar
Muson yağmurları 91 can aldı Dünya
Muson yağmurları 91 can aldı
Hollywood'u grev korkusu sardı. Merakla beklenen filmin gala saati değişti Kültür Sanat
Hollywood'u grev korkusu sardı. Merakla beklenen filmin gala saati değişti
“Kleon” sıcaklıkları Yunanistan’ı vurdu Dünya
“Kleon” sıcaklıkları Yunanistan’ı vurdu
Uyuşturucu sevkiyatını kargo araçları ile yapan zehir tacirlerine verilen ceza belli oldu Güncel
Uyuşturucu sevkiyatını kargo araçları ile yapan zehir tacirlerine verilen ceza belli oldu
Giresun'da trafik kazası Güncel
Giresun'da trafik kazası
9 yıl önceden uyarmıştı: Afrika bile 10-15 yıla bizi tokatlayıp geçer Ekonomi
9 yıl önceden uyarmıştı: Afrika bile 10-15 yıla bizi tokatlayıp geçer