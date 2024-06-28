Bıden Trump’ı bel altından vurdu

Düzenleme: Kaynak: AA
Bıden Trump’ı bel altından vurdu

Biden ile Trump başkanlık yarışında ilk kez canlı yayında tartıştı. Tartışmada Biden Trump’ı pornocu ile ilişkiye girmekle suçlarken Trump da Biden’a oğlu Hunter üzerinden yüklendi.

Joe Biden ile Donald Trump, Kasım ayında yapılacak ülkenin 60. başkanlık seçimleri öncesi CNN televizyonunda karşı karşıya geldi.

Canlı yayında 6 Ocak Kongre saldırılarıyla ilgili tartışma sırasında Trump ile Biden’ın birbirlerine kişisel olarak saldırıları şiddetlendi.

Trump, Demokratları, 6 Ocak Kongre baskınına karşı kendi önerisine rağmen yeterince önlem almamakla suçlarken, Biden ise “Benim burada gördüğüm tek suçlu kişi mahkeme tarafından suçlu bulunmuş kişidir.” diyerek Trump’ın “sus payı” davasında jüri tarafından mahkum edilmesine atıfta bulundu.

Trump da buna karşılık uyuşturucu bağımlısıyken yasa dışı şekilde silah edinmekten suçlu bulunan Biden’in oğlu Hunter Biden’ı işaret ederek, “Kendi oğlu yüksek derecede suçlu bulundu. Muhtemelen kendisi de görevi biter bitmez sınırdaki ölümlerden, Ukrayna’daki olaylardan dolayı suçlu bulunabilir.” ifadelerini kullandı.

Biden da Trump’a, “Bu bahsettiklerin çok çirkin ve yalan. Tarihimizde hiçbir başkan bu şekilde şeyler konuşmadı. Öte yandan hakkında, kadınları toplum içinde taciz etmekten, eşin hamileyken bir porno yıldızı ile girdiğin ilişkiye kadar hala itham edildiğin suçlamalar var, sen ne diyorsun?” şeklinde cevap verdi. Trump ise bu sözlere, “Ben pornocuyla ilişkiye girmedim” şeklinde karşılık verdi.

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