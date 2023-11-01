Biden Ürdün Kralı 2. Abdullah'la Gazze'deki son gelişmeleri görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılmamasını sağlamanın kritik önem taşıdığı konusunda mutabık kaldı.

KAYNAK: AA
Biden Ürdün Kralı 2. Abdullah'la Gazze'deki son gelişmeleri görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılmamasını sağlamanın kritik önem taşıdığı konusunda mutabık kaldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, Ürdün Kralı Abdullah'la telefonda görüştü.

Görüşmede, taraflar, Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılmamasını sağlamanın kritik önem taşıdığı konusunda mutabık kaldı.

Gazze'deki son gelişmeleri ele alan liderler, Gazze'deki sivillere yönelik insani yardımların artırılması, devamlılığı ve temel hizmetlerin yeniden başlatılması konusunda ortak taahhütlerini iletti.

Biden, "İsrail'in vatandaşlarını savunup terörle mücadele ederken", sivil hayatların korunması ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

"Bölgesel istikrarı destekleyen rolü"nden dolayı Kral Abdullah'a teşekkür eden Biden, kritik bir müttefik olarak nitelendirdiği Ürdün'e desteğini yineledi.

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