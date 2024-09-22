Biden yönetimi Ukrayna için yeni yardım paketi hazırlıyor

ABD hükümetinin Mayıs 2024'ten bu yana Ukrayna'ya 275 milyon doları aşan bir yardım paketi gönderdi. Özellikle Ukrayna güçleri Rusya'nın Kursk bölgesinde operasyonlara başladıktan sonra ABD, her biri 125 milyon dolar olan iki küçük yardım paketi gönderdi.

ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardım için başkanlık yetkisi kapsamında 5,5 milyar dolar ayırdı. Ancak bu yetki bu ayın sonunda sona eriyor. Kongre'deki Ukrayna yanlısı liderleri ve Biden yönetimi, yetkiyi bir yıl daha uzatmak için çalışıyor.

Beyaz Saray, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson tarafından önerilen devam eden bir karara devam eden fonun dahil edilmesini talep etti. Pentagon sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, 5,9 milyar doların çekme yetkisinde kaldığını ancak bunun 100 milyon doları hariç tamamının mali yıl bitmeden kullanılması gerektiğini açıkladı.

Nisan ayında Başkan Biden, Ukrayna'nın desteği için 60 milyar dolardan fazla yetki veren bir yasayı imzaladı. Fakat bu fonun 6 milyar dolardan fazlası hala kullanılmadı. Ukrayna'ya ayrılan bu yardım paketinin ay sonuna kadar kullanılmaması hâlinde iptal olacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin önümüzdeki hafta ABD'yi ziyaret etmesi, burada önemli toplantılara katılması ve "zafer planını" Başkan Biden, Kamala Harris ve Donald Trump'a sunması bekleniyor.