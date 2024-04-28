Biden’a Beyaz Saray Muhabirleri Yemeğin’de şok: Soykırımcı Joe

Kaynak: İHA
Biden’a Beyaz Saray Muhabirleri Yemeğin’de şok: Soykırımcı Joe
Amerika’da bir gelenek haline gelen Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği, Filistin gösterileri gölgesinde yapıldı.

ABD'de her yıl düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği, bu kez Filistin yanlısı gösterilerin gölgesinde gerçekleşti.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray muhabirlerini Washington Hilton Oteli'nde ağırlarken, savaş karşıtı sivil toplum örgütü CodePink'in düzenlediği protestoya katılan göstericiler otelin önünde toplandı.

Yemeğe katılan gazeteciler, siyasiler ve ünlüler, eylemcilerin arasından geçerek yemeğe katılmak zorunda kaldı. Göstericiler, katılımcıları protesto ederken "Yazıklar olsun", "Batı medyası utanın", "Siz de soykırımı saklıyorsunuz" gibi sloganlar attı ve Filistin bayrakları taşıdı.

Göstericiler, otelin penceresinden büyük bir Filistin bayrağı açarak Biden yönetiminin İsrail'e desteğini ve ABD medyasının Gazze'deki olayları yansıtma biçimini eleştirdi. "Ateşkes", "Özgür Filistin" ve "Biden'ın mirası soykırımdır" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, gazetecilerin yemeğe katılmasını suç ortaklığı olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Biden, otele gelirken ana kapı yerine arka kapıyı tercih etti ve daha küçük bir grup eylemci ile karşılaştı. Otelin karşısındaki caddede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin kanlı yelekleri sergilendi.

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