Biden'dan Gazze açıklaması: Anlaşmaya hiç olmadığımız kadar yakınız

Düzenleme: Kaynak: İHA
Biden'dan Gazze açıklaması: Anlaşmaya hiç olmadığımız kadar yakınız

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze’de ateşkes için "Anlaşmaya hiç olmadığımız kadar yakınız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen ateşkes müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamada, “İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir anlaşması sağlamaya hiç olmadığımız kadar yakınız” dedi.

Hamas’ın üst düzey yetkilisi Sami Abu Zuhri ise, Biden yönetimini suçlayarak, “sahte bir olumlu hava” oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

Katar’ın başkenti Doha’da dün başlayan Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir anlaşması müzakereleri bugün sona erdi. ABD Başkanı Joe Biden 2 gün süren müzakerelere ilişkin Beyaz Saray’da gazetecilere açıklama yaptı. Biden açıklamasında, “İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir anlaşması sağlamaya hiç olmadığımız kadar yakınız” dedi.

Henüz anlaşmanın olgunlaşmadığını ancak tarafların Doha’da görüşmeler yapılmadan 3 gün öncesine göre daha yakın olduklarını belirten Biden, “Uğursuzluk getirmek istemiyorum ama elimizde bir şeyler olabilir” ifadelerini kullandı.

HAMAS'TAN ABD'YE SUÇLAMA

Öte yandan Hamas’ın üst düzey yetkilisi Sami Abu Zuhri ise yaptığı açıklamada, Biden yönetimini suçlayarak, “sahte bir olumlu hava” oluşturmaya çalıştıklarını belirtti. Zuhri, ABD'nin Gazze'deki savaşı durdurmak gibi gerçek bir niyeti olmadığını ve sadece zaman kazanmaya çalıştığını vurguladı.

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