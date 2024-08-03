Biden’dan Netanyahu’ya çok sert telefon. İsrail basını yazdı

İsrail basınına göre, ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Hamas ile esir takası anlaşması imzalamasını istedi. İsrail Kanal 12 Televizyonunun, isimlerini açıklamadığı iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, Biden, Netanyahu'yu telefonla arayarak esir takası anlaşmasının halihazırda yapılacak en önemli şey olduğunu söyledi.

Görüşmenin zor geçtiği ve Biden'ın sert bir üslup takındığı ifade edildi. Biden, Netanyahu'dan bölgede tansiyonu yükseltmekten kaçınmasını ve bunun yerine esir takası anlaşması ve Gazze'de ateşkes için çalışmasını istedi.

Öte yandan taraflar, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastı sonrası İran'dan gelebilecek olası misillemeye ilişkin yürütülen askeri hazırlıkları da ele aldı.

NE OLMUŞTU?

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'a gitmişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı duyuruda, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini açıkladı. İran ve Hamas Hareketi, suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'a gitmişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı duyuruda, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini açıkladı. İran ve Hamas Hareketi, suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.