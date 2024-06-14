Biden’ın 20 dakika beklettiği İtalya Başbakanı isyan etti

G7 Zirvesi'nin ilk gününde ev sahibi İtalya Başbakanı Meloni, ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve AB liderlerini Fasano kentindeki Borgo Egnazia'da ağırladı. Meloni'nin Biden'ı beklerken yaşadığı sıkıntılı anlar kameralara yansıdı ve bu sırada Meloni, gazetecilerle selfie çekti.

Meloni ayrıca Biden'a yönelik esprili bir yorum yaparak, "Bir kadın bu kadar bekletilmez" dedi. Öte yandan, Biden'ın zirvedeki tavrı sosyal medyada kafa karışıklığına yol açtığı yorumlarına neden oldu.

Aile fotoğrafı çekiminin ardından Meloni, "Geç kaldık, hemen işe başlayalım" diyerek liderleri salona davet etti. Biden'ın birçok liderin yönlendirmesiyle karşılaşması da sosyal medyada "Biden'a yol göstermek için kaç kişi gerekiyor?" şeklinde yorumlara neden oldu.