Biden’ın konuşma yaptığı sırada basketbol oyuncusu yere yığıldı

Beyaz Saray'da ağırlanan Louisiana State Üniversitesi (LSU) kadın basketbol takımının oyuncusu Sa'Myah Smith, Biden’ın konuşması sırasında bayıldı. Kısa süreli panik yaşandı.

Biden’ın konuşma yaptığı sırada basketbol oyuncusu yere yığıldı

ABD Başkanı Biden ve eşi Jill Biden, Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) şampiyonu Louisiana State Üniversitesinin (LSU) kadın basketbol takımı oyuncuları ve antrenörü Kim Mulkey'i Beyaz Saray’da ağırladı.

Başkan Joe Biden konuşma yaptığı sırada arkasında dizilen sporculardan Sa'Myah Smith yere yığılmasıyla kısa süreli panik yaşandı.

Biden konuşmasını yarıda bırakırken, programa ara verildi.

Odadan çıkarılan Sa'Myah Smith’e sağlık görevlileri müdahale etti. Daha sonra konuşmasına devam eden Biden, oyuncuların uzun süre ayakta kaldığını ifade ederek özür diledi.

Antrenör Mulkey ise Smith'in sağlık durumunun iyi olduğunu, önlem olarak kontrolden geçirildiğini belirtti.

(İHA)

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