Biga’da Kurtuluş Günü etkinliklerinde emek ve sevgi buluştu

Biga, 18 Eylül Kurtuluş Günü’nü anlamlı etkinliklerle kutladı. İlçede düzenlenen programlarda hem kadın emeği sergilendi hem de evlilikte yarım asrı geride bırakan çiftler onurlandırıldı.

Çınarlık Parkı’nda açılışı yapılan 2. Geleneksel Hanımeli El İşi Fuarı, Biga’nın emektar kadınlarını bir araya getirdi.

Kadınların el emeği, göz nuru ürünlerinin sergilendiği fuar, açılışa katılan vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Dört gün boyunca ziyaretçilere açık olacak fuarda, el işi ürünler hem sergileniyor hem de satışa sunuluyor.

Biga Belediye Başkanı Alper Şen, açılışta yaptığı konuşmada kadın emeğinin toplum için önemine dikkat çekerek, “Emeğin en zarif hali, sevginin en samimi dokunuşuyla buluştu. Biga’mızda kadın emeğiyle kurulan her hayal, bizim için geleceğe atılan güçlü bir adımdır. Kadınlarımızın üretime katılması, hem aile ekonomisine hem de kentimizin sosyal hayatına değer katıyor. Tüm emektar kadınlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Kurtuluş Günü kutlamaları kapsamında ayrıca, Biga’da evlilikte 50 yılı aşan çiftlerle buluşma programı düzenlendi.

Yarım asırlık birliktelikleriyle örnek olan çiftler, Belediye Başkanı Alper Şen ve vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı. Etkinlikte duygusal anlar yaşanırken, çiftlere çeşitli hediyeler de takdim edildi.

Başkan Şen, konuşmasında uzun yıllardır aynı yastığa baş koyan çiftlere seslenerek, "Hayatlarını sevgi, sabır ve sadakatle birlikte örmüş çok kıymetli çiftlerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Biga’mızda 50 yılı aşkın süredir aynı yastığa baş koyan büyüklerimiz, bize sadece bir ömür değil; bir ömürlük sevda nasıl yaşanır, onu da öğretiyor. İyi ki varsınız… Aşkınız Biga’ya ilham olsun" dedi.

Katılımcılar, hem fuarda kadın emeğinin inceliklerini yakından görme hem de ömürlerini birlikte geçiren çiftlerin mutluluğuna ortak olma fırsatı buldu.

Biga’daki 18 Eylül Kurtuluş Günü etkinlikleri, hem emeğin hem de sevginin anlamını bir kez daha hatırlatarak vatandaşların hafızasında yer etti.