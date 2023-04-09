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Bihter filmi setinden ilk kare geldi

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinin hikayesini beyaz perdeye taşıyan "Bihter" filminin çekimleri sürüyor. Film setinden ilk kareyi Yönetmen Caner Alper, paylaştı

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 15:05
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Bihter filmi setinden ilk kareyi Cem Alper paylaştı

Bihter filmi setinden ilk kare geldi
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Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı "Aşk-ı Memnu" dizisi, "Bihter" adıyla beyaz perdeye taşınıyor

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah (Bihter) ve Boran Kuzum'un (Behlül) paylaştığı, kadrosunda Osman Sonant (Adnan bey), Hande Ataizi (Firdevs), Ebru Özkan (Matmazel), Helin Kandemir (Nihal), Nezaket Erden (Peyker), Mert İnce (Bülent), Mertcan Tekin (Nihat) ve Lorin Menhart (Beşir) gibi isimlerin yer aldığıfilm, geçtiğimiz haftalarda sete çıkmıştı.

1900’lü yıllarda geçecek "Bihter" filminin senaryosunu Mervem Göntem'in kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Caner Alper ile Mehmet Binay oturuyor.

"TATİL GÜNÜ SETİ ÖZLEMEK"

Çekimleri tüm hızıyla devam eden "Bihter" filminin setinden ilk kare ortaya çıktı. Caner Alper, sette çektiği kareyi, sosyal medya hesabından "Tatil günü seti özlemek" notuyla paylaştı.

Kaynak NTV

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