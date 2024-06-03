Bihter’den ümidi kesen Behlül, Dilber’e yürüdü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bihter’den ümidi kesen Behlül, Dilber’e yürüdü

Aşk-ı Memnu ve İnci Taneleri’ni yayınlayan Kanal D, Behlül ve Dilber’i birbirine yakıştırdı.

Efsane dizi Aşk-ı Memnu ve şimdilerin tartışma yaratan dizisi İnci Taneleri’ni yayınlayan Kanal D, olay yaratan bir paylaşıma imza attı.

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Kanal, Instagram sayfasında Aşk-ı Memnu’nun Behlül’ünü ve İnci Taneleri’nin meşhur Dilber’ini bir klipte buluşturdu. Kıvanç Tatlıtuğ’un oynadığı Behlül’ü, Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı Dilber’e yakıştırdı.

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Ardından da “Bihter’den ümidi kesen Behlül, Dilber’e yürüdü. Behlül yine bildiğimiz gibi” notunu paylaştı. Görüntülerde Behlül çapkın çapkın Dilber’e bakarken görülüyor.

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Sosyal medyada kısa sürede tartışma yaratan görüntüler mesaj yağmuruna tutuldu.

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İşte bazı kullanıcı yorumları: “Edite bak hiç belli olmuyor birinin eski diğerinin yeni dizi olduğu. Ne yaptınız siz yaaaa”, “Kültür şoku yaşayan Behlül”, “Behlül pavyona düştü”, “Behlül konaklardan sokaklara düştü”, “Valla bir an gerçek sandım”

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