'Bihter'in yeni 'Behlül'ü Boran Kuzum tüllü tarzıyla sosyal medyayı ikiye böldü

Halit Ziya Uşaklıgil'in klasik eseri Aşk-ı Memnu'nun yeni uyarlaması 'Bihter' filminde Behlül karakterine hayat veren Boran Kuzum filmdeki cesur sahneleri ile adından söz ettirdi.

Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan ünlü isim bu defa davet tarzıyla sosyal medyayı salladı. Siyah takım elbise giyen Boran Kuzum, takım elbisesini tülden bluz ile kombinledi.

Ünlü ismin tülden tarzına ise yorum yağdı. Boran Kuzum'un peş peşe paylaştığı pozlarına bazı kullanıcılar; 'Lütfen stilini değiştir', 'Hiç yakışmış mı?' gibi eleştirel yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'Mükemmel bir stil', 'Sen başkasına yakışmazdı' gibi övgü dolu yorumlar yaptılar.

Televizyonda ilk kez 2015 senesinde Analar ve Anneler dizisiyle yer aldı. Analar ve Anneler'de eczacı kalfası rolünü canlandırdı ve Binnur Kaya, Okan Yalabık ve Hazar Ergüçlü gibi oyuncularla birlikte çalıştı.

2016'da Muhteşem Yüzyıl: Kösem kadrosunda I. Mustafa karakteriyle yer alan oyuncu bu dizide Beren Saat, Ekin Koç ve Aslıhan Gürbüz gibi oyuncularla birlikte rol aldı ve ilk kez geniş kitlelerce tanındı.

Esas çıkışını Taylan Biraderler'in yönetmenliğinde çekilen, Milli Mücadele yıllarının anlatıldığı Vatanım Sensin isimli dizide oynadığı Leonidas Papadopoulos karakteri ile yaptı.