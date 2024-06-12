Bikinili Hazar çıldırttı. İspanya’da Dilber depremi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bikinili Hazar çıldırttı. İspanya’da Dilber depremi

Hazar Ergüçlü sevgilisi ile birlikte İspanya’ya tatile gitti.

Sezonun en çok izlenen yapımlarından biri olan İnci Taneleri sezon yapınca dizinin oyuncuları da bir bir tatile çıkmaya başladı.

ekran-goruntusu-2024-06-12-090503.png

Dizideki Dilber karakteriyle olay yaratan Hazar Ergüçlü’de soluğu İspanya’da aldı.

costa-del-sol-2.jpg

Sevgilisi Efe Çelik ile İspanya’nın tatil cenneti Costa del Sol’e giden ikili denizin keyfini çıkardı.

costa-del-sol-1.jpg

31 yaşındaki oyuncu tatil fotoğraflarını ise Instagram hesabından bir bir yayınladı.

ekran-goruntusu-2024-06-12-090351.png

Seksi bikinisi ve güzelliğiyle takipçilerinden büyük beğeni alan Ergüçlü’nün kısa bir tatilin ardından yeni sinema filmi için Trabzon’a gideceği öğrenildi.

ekran-goruntusu-2024-06-12-085433.png

ekran-goruntusu-2024-06-12-090351-001.png

Son Haberler
Emekli maaşında büyük rötar. Bayram öncesi kötü haber geldi Ekonomi
Emekli maaşında büyük rötar. Bayram öncesi kötü haber geldi
Avrupa neden sağa yattı Dünya
Avrupa neden sağa yattı
Uykuda sayıklamaya doğal çözümler. Uzmanlar açıkladı Sağlık
Uykuda sayıklamaya doğal çözümler. Uzmanlar açıkladı
13 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar skandalı. Yardım istediği herkes dehşeti yaşattı Gündem
13 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar skandalı. Yardım istediği herkes dehşeti yaşattı
Yedek parça deyip geçme artık almak yürek ister Ekonomi
Yedek parça deyip geçme artık almak yürek ister
Altın yatırımcısı dikkat! Büyük tufan için geri sayım başladı Ekonomi
Altın yatırımcısı dikkat! Büyük tufan için geri sayım başladı
Isırdığında öldüren yılan görüldü! 'Hastaneye yetişme şansınız neredeyse yok' Yaşam
Isırdığında öldüren yılan görüldü! 'Hastaneye yetişme şansınız neredeyse yok'