Bikinili Hazar çıldırttı. İspanya’da Dilber depremi

Sezonun en çok izlenen yapımlarından biri olan İnci Taneleri sezon yapınca dizinin oyuncuları da bir bir tatile çıkmaya başladı.

Dizideki Dilber karakteriyle olay yaratan Hazar Ergüçlü’de soluğu İspanya’da aldı.

Sevgilisi Efe Çelik ile İspanya’nın tatil cenneti Costa del Sol’e giden ikili denizin keyfini çıkardı.

31 yaşındaki oyuncu tatil fotoğraflarını ise Instagram hesabından bir bir yayınladı.

Seksi bikinisi ve güzelliğiyle takipçilerinden büyük beğeni alan Ergüçlü’nün kısa bir tatilin ardından yeni sinema filmi için Trabzon’a gideceği öğrenildi.