Bikinili kadın trafiği birbirine kattı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde üzerinde bikinisi olan genç bir kadının trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, zor anlar yaşadı.

Genç kadın, Mersin'deki oğlunun yanına gitmek istediğini ancak uçak, otobüs ve taksilerin kendisini almadığını söyledi. Ekiplerin yardım taleplerini ise geri çevirdi.

Kadın, üzerine tişört giymesi konusuna uyarı yapan polis memuruna ise, "Niye giyiyormuşum? Turistim ben" yanıtını verdi.

Antalya-Alanya D-400 kara yolu Manavgat Çevreyolu Köprüsü'nde bir kadının yola çıkarak trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri alarma geçirdi.

Köprüye gelen ekipler, köprüden Alanya istikametine yaklaşık 500 metre mesafede üzerinde bikini olan bir genç kadının yürüyerek gittiğini, zaman zaman yola çıkarak trafiği tehlikeye düşürdüğünü gördü.

ÇÖPTEN ALDIKLARINI YOLA ATTI

Polis ekipleri yol ortasına çöpten aldığı kolileri atan genç kadının yanına gelirken trafik ekipleri de yol üzerinde önlem aldı. Polislerin yoldan kenara almak istedikleri eli ve yüzünde siyah çamur bulanmış durumdaki genç kadın, Mersin'e çocuğunun yanına gitmek istediğini, parasını ödeyeceğini söylemesine rağmen uçak, otobüs ve taksilerin kendisini götürmediğini söyledi. Polislerin kendisine yardımcı olacaklarını söylemesine inanmayan genç kadın, kendisinin bu durumlara gelmesinden polislerin sorumlu olduğunu belirterek, üst düzey tanıdıkları olduğunu, olay yerindeki tüm polisleri Ağrı'ya sürdüreceğini söyledi.

SAĞLIK GÖREVLİLERİNİ ŞİKAYET ETTİ



Polisler tüm çabalarına rağmen genç kadını ikna edemedi. İlginç diyaloglara sahne olan olayda, bir polis memurunun üzerine tişört giymesi konusuna tepki gösteren kadın, “Niye giyiyormuşum? Turistim ben” yanıtını verdi. Ekiplerin talebiyle olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık ekibinin tansiyonunu ölçmek için ambulansa binmeye ikna ettiği genç kadın, sağlık görevlilerine polisleri şikayet etti.



Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli kadın polis, genç kadının anlattıklarını uzun süre dinleyip ikna ettikten sonra genç kadını otogara götürüp otobüse bindirmeye ikna etti. Genç kadın polis ekip otosuyla otogara götürülerek otobüse bindirildi. Genç kadının otobüsle Manavgat'tan ayrılmasının ardından olay yerindeki polisler rahat bir nefes aldı.