Bilal Erdoğan enerji işine giriyor. Bakanlığın projesine başvurdu. Kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan yeni sektörlere adım atıyor. Bilal Erdoğan’ın denizcilik sektöründe faaliyet gösteren bir aile şirketinin ortağı ve restoran zinciri sahibi olduğu biliniyor.

Erdoğan’ın şimdi de 2018 yılında kurduğu Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) ile enerji sektörüne giriyor.

BirGün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, YETEV, 17 Şubat’ta ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvurarak Niğde'nin Bor ilçesinde güneş enerjisi santralı (GES) kurmak için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci başlattı.

Bakanlık, 22 Mart’ta projeye ilişkin “ÇED gerekli değil” kararı verildiğini açıkladı.

95 MİLYON TL’YE MAL OLACAK

Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre, Bor ilçesinin Okçu Köyü’nde kurulacak güneş enerjisi santralı 95 milyon TL’ye mâl olacak. Proje kapsamında 13 hektarlık bir alanda 13 bin 211 adet panel kurulması planlanıyor.

Projenin ekonomik ömrü 49 yıl, arazi hazırlık ve montaj çalışmalarını kapsayan inşaat süresinin de 6 ay olması planlandığı açıklandı. Söz konusu arazinin imar planlarına “tarımsal nitelikli arazi” olarak işlendiği de ifade edildi.

Erdoğan’ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu YETEV’e Yenidoğu Okulları ile İrfan Okulları gibi özel okulların bağlı olduğu da biliniyor.

FAHRETTİN KOCA DA ENERJİ İŞİNE GİRECEK

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu İstanbul Medipol Üniversitesi de 24 Mart’ta güneş enerji santralı kurmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu.

ÇED süreci başlatılan projeye dair hazırlanan tanıtım dosyasında, GES’in Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Akçalı Köyü’nde 22 hektarlık alanda kurulacağı açıklandı. Bakan Koca tarafından kurulan Medipol Sağlık Grubu’nun ticari unvanı Medipolitan Sağlık Ve Eğitim Hizmetleri A. Ş.